Le VFM sorti de la Coupe de Suisse par une Ligue B

Le Volleyball Franches-Montagnes passe à la trappe en Coupe de Suisse. La Ligue A taignonne a été battue en demi-finale dimanche soir par le leader incontesté de Ligue B Aarau 3-0. Dans le détail, elle s’est inclinée 26-24, 25-16, 25-19. Menées durant une bonne partie du premier set, les filles de Melanie Cina ont su revenir petit-à-petit, mais elles ont tout de même fini par céder sur le score de 26-24. Les choses se sont ensuite corsées dans la deuxième manche où Aarau a rapidement pris une dizaine de points d’avance. Sans surprise, le VFM était donc mené 2-0. La soirée compliquée des Taignonnes s’est poursuivie dans le troisième set. Elles ont très vite vu leurs adversaires prendre le large et ainsi se qualifier pour la finale face au NUC. Le VFM devra donc patienter pour accéder à la troisième finale de Coupe de Suisse de son histoire. /lge