Objectif finale pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes se déplace à Aarau, formation de Ligue B, à 18h dans le cadre ...
Objectif finale pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes se déplace à Aarau, formation de Ligue B, à 18h dans le cadre des demi-finales de la Coupe de Suisse.

Le VFM veut faire bloc pour se qualifier en finale. (Photo : Jonathan Vallat) Le VFM veut faire bloc pour se qualifier en finale. (Photo : Jonathan Vallat)

Le Volleyball Franches-Montagnes veut écrire une belle page de son histoire. Il a l’occasion de se qualifier pour sa troisième finale de Coupe de Suisse. Mais pour cela, il va falloir passer l’obstacle Aarau ce dimanche à 18h. Avantage aux Taignonnes de Ligue A, même si leur adversaire du soir est le leader incontesté de Ligue B avec 20 points d’avance sur son poursuivant. Pour la joueuse de Franches-Montagnes Coralie Varé, il ne faut pas sous-estimer les Argoviennes. « On a vécu aussi cela en étant leader en Ligue B. On a beaucoup de confiance quand on gagne beaucoup de matches. Mais nous aussi on a engrangé beaucoup de confiance en Ligue A. Ce n’est pas la même vitesse ni le même jeu. Il faut donc qu’on prenne notre expérience et qu’on la mette sur le terrain. Il faut qu’on défie les changements de tempo qu’il y a en Ligue B et qu’on joue là-dessus », explique-t-elle.

Coralie Varé : « C’est quelque chose d’historique. »

Ecouter le son

Le VFM dispute ainsi sa première demi-finale depuis la saison 2021-2022 et veut aller chercher la troisième finale de son histoire. Le vestiaire est conscient de ce qu’il va vivre ce dimanche. « C’est quand même quelque chose dans une carrière de volleyeuse. On est super excitée de vivre cette expérience. Pour un club comme le nôtre, c’est difficile d’atteindre une finale de championnat ou de Supercoupe, donc c’est vraiment en Coupe de Suisse, où il y a un peu de hasard et que tout se joue sur un match, qu’on a une chance », sourit Coralie Varé. /nmy-lge


 

