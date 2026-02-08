Objectif finale pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes veut écrire une belle page de son histoire. Il a l’occasion de se qualifier pour sa troisième finale de Coupe de Suisse. Mais pour cela, il va falloir passer l’obstacle Aarau ce dimanche à 18h. Avantage aux Taignonnes de Ligue A, même si leur adversaire du soir est le leader incontesté de Ligue B avec 20 points d’avance sur son poursuivant. Pour la joueuse de Franches-Montagnes Coralie Varé, il ne faut pas sous-estimer les Argoviennes. « On a vécu aussi cela en étant leader en Ligue B. On a beaucoup de confiance quand on gagne beaucoup de matches. Mais nous aussi on a engrangé beaucoup de confiance en Ligue A. Ce n’est pas la même vitesse ni le même jeu. Il faut donc qu’on prenne notre expérience et qu’on la mette sur le terrain. Il faut qu’on défie les changements de tempo qu’il y a en Ligue B et qu’on joue là-dessus », explique-t-elle.