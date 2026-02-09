Le VFM mise sur le retour de Romeu Filho

Le Volleyball Franches-Montagnes prépare la prochaine saison et mise sur une ancienne connaissance. Le club jurassien de Ligue A annonce ce lundi soir la nomination de son nouvel entraineur pour l’exercice 2026-2027. Romeu Filho retrouvera le VFM, lui qui a déjà dirigé l’équipe de 2006 à 2008 et de 2012 à 2018. Le Brésilien entraine actuellement les hommes à Nidau, en 1re ligue, et Delémont en 2e ligue. Il prendra la succession de Melanie Cina, dont le contrat n'a pas été renouvelé, et « saura apprivoiser le nouveau concept de développement des joueuses mis en place par le club », précise le communiqué.





Romeu Filho « partage les valeurs du VFM »

Dans son communiqué, le VFM parle de l’attachement de Romeu Filho pour le Volleyball Franches-Montagnes et de « son identification profonde à l’ADN du club ». Le Brésilien, qui fêtera ses 69 ans dans quelques jours, avait donc atterri dans le Jura une première fois en 2008 après avoir distillé ses connaissances dans son pays natal. Après un retour au Brésil puis un bref passage au Koweït, le dynamique coach avait retrouvé le banc du VFM pour un long mandat entre 2012 et 2018. Durant cette période, Filho avait notamment réussi une saison 2016-2017 éclatante, avec une 3e place en championnat, une demi-finale de Coupe de Suisse et une participation à la Coupe d’Europe. Entouré de son épouse qui officiait en tant que statisticienne, l’aventure jurassienne du duo avait tourné au vinaigre. Evoquant un manque de confiance du club, Romeu Filho avait démissionné. Sa passion était toutefois restée intacte et le Sud-Américain a continué à œuvrer en tant qu’entraineur dans notre région, mais aussi en Ligue A masculine (à Sursee) et en Ligue B féminine (à Glaronia). Le VFM souligne que l’expérimenté coach a « pu démontrer ses compétences techniques et tactiques » partout où il a officié.





Double casquette

Romeu Filho occupera aussi le poste de directeur sportif du VFM pour « une durée d’une à trois saisons ». Il succède à Thomas Gerber qui a occupé cette fonction depuis plus de 15 ans. Le club indique que la mission du Brésilien sera « d’insuffler un nouvel élan à notre club et de renforcer l’encadrement de nos entraineurs ». /comm-nmy