Le VFM conclut la saison régulière par une défaite

Le Volleyball Franches-Montagnes n’a juste pas été assez renversant. Les Taignonnes se sont inclinés contre Lugano 3-2 samedi soir à Saignelégier. Dans le détail, elles ont perdu cette dernière rencontre de saison régulière de Ligue A 25-17, 27-25, 18-25, 22-25, 15-12. Les joueuses de Melanie Cina sont mal parties dans le match. Elles ont rapidement pris un léger retard auquel elles n’ont pas su recoller pour concéder la première manche 25-17. Le 2e set a ensuite été disputé jusqu'au bout, mais les Jurassiennes l'ont finalement perdu 27-25. Elles ont su relever la tête dans la période suivante. Alors qu'elles étaient menées de trois longueurs à la moitié de la manche, les Taignonnes ont renversé la situation pour l'emporter 25-18 après une belle débauche d'énergie. Les Tessinoises ont ponctuellement repris le contrôle de la rencontre et le VFM a dû faire avec un retard de six points concédés dès l'entame du quatrième set. Mais il a su revenir au contact pour l'emporter 25-22, en comptant sur de bons services. La manche décisive a une nouvelle fois mal commencé pour les Taignonnes qui ne sont cette fois pas parvenues à renverser la situation avec un dernier score de 15-12.





Une 7e place et Schaffhouse en quarts

Le VFM doit maintenant penser aux play-off. Il termine la saison régulière au 7e rang avec un total de sept victoires en 18 rencontres. Les Taignonnes affronteront Schaffhouse, qui a terminé à la 2e place du classement. Elles ont gagné et perdu une fois contre cette équipe cette saison. /cra