Melanie Cina : « Schaffhouse a un jeu qui nous convient énormément »

L'entraîneure du Volleyball Franches-Montagnes s'apprête à vivre ses derniers play-off avec le club jurassien. Etat d'esprit et ambitions en direct dans « La Matinale ».
C’est l’heure des play-off pour le Volleyball Franches-Montagnes, premier match des quarts de finale ce samedi à Schaffhouse. L’entraîneure du VFM était l’invitée de « La Matinale » pour évoquer cette fin de saison. « On a réussi à gagner la plupart des matches qu’on devait gagner. On a quand même dû faire face à des blessures à l’interne de l’équipe, mais au final on peut voir qu’il y a toujours eu cette progression et qu’on se retrouve aujourd’hui, à peu de choses près, à la bonne place au classement », analyse Melanie Cina après la 7e place du club obtenue à l’issue de la saison régulière. Face à son adversaire en quart de finale, Schaffhouse, 2e de la saison régulière, le VFM affiche une victoire et une défaite cette saison. « C’est un adversaire qui a un jeu qui nous convient énormément. En début de saison, on a réussi à les surprendre. C’est un gros morceau, c’est la seule équipe qui a battu le NUC, donc on s’attend quand même à quelque chose qui sera très costaud de leur côté », assure Melanie Cina.
Une fin de contrat à digérer et un avenir (en Ligue A) à construire
Ces play-off seront forcément un peu particuliers pour Melanie Cina qui vivra ses derniers matches avec le VFM puisque le club n’a pas renouvelé son contrat après trois saisons. « Depuis l’annonce, j’ai eu des moments très difficiles, mais maintenant c’est digéré. Je reste motivée, j’ai un contrat que je vais remplir jusqu’au bout », assure-t-elle. « J’ai reçu énormément de réactions, ça m’a fait beaucoup de bien ! Je vois que mon travail a été reconnu en dehors de la salle de gym et que je suis devenue membre de ces Franches-Montagnes », se réjouit la coach qui espère continuer d'entraîner en Ligue A. « Je reste très motivée à rester dans cette ligue et il y a de fortes chances pour que je reste au bord d’un terrain la saison prochaine mais pour un autre club en ligue A », confie-t-elle. Schaffhouse-VFM, premier match des quarts de finale, se jouera ce samedi à 16h30 à Schaffhouse. La série se joue au meilleur des trois matches. /mmi