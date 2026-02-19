Melanie Cina : « Schaffhouse a un jeu qui nous convient énormément »

Une fin de contrat à digérer et un avenir (en Ligue A) à construire

Ces play-off seront forcément un peu particuliers pour Melanie Cina qui vivra ses derniers matches avec le VFM puisque le club n’a pas renouvelé son contrat après trois saisons. « Depuis l’annonce, j’ai eu des moments très difficiles, mais maintenant c’est digéré. Je reste motivée, j’ai un contrat que je vais remplir jusqu’au bout », assure-t-elle. « J’ai reçu énormément de réactions, ça m’a fait beaucoup de bien ! Je vois que mon travail a été reconnu en dehors de la salle de gym et que je suis devenue membre de ces Franches-Montagnes », se réjouit la coach qui espère continuer d'entraîner en Ligue A. « Je reste très motivée à rester dans cette ligue et il y a de fortes chances pour que je reste au bord d’un terrain la saison prochaine mais pour un autre club en ligue A », confie-t-elle. Schaffhouse-VFM, premier match des quarts de finale, se jouera ce samedi à 16h30 à Schaffhouse. La série se joue au meilleur des trois matches. /mmi