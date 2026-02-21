Le Volleyball Franches-Montagnes loin du compte

Le Volleyball Franches-Montagnes a reçu une leçon. Les Jurassiennes se sont inclinées 3-0 sur le parquet de Schaffhouse samedi lors du 1er acte des quarts de finale des play-off de Ligue A. Dans le détail, elles ont perdu 25-13, 25-17 et 25-8 face aux deuxièmes de la saison régulière. Les joueuses de Melanie Cina ont rapidement été distancées dans les trois manches. C’est dans le 2e set qu’elles ont le mieux résisté pour parvenir à grappiller une partie de leur retard jusqu’à revenir à quatre points de leur adversaire (21-17), mais sans parvenir à recoller. Elles n’ont ainsi déjà plus droit à l’erreur dans cette série au meilleur des trois matches. Le VFM devra se remobiliser pour tenter de trouver la parade lors de la venue des Alémaniques dimanche prochain à Saignelégier pour le 2e acte. /emu