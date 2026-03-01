Impuissant face à Schaffhouse, le VFM est éliminé des play-off

Le retour au jeu de Karen Renteria n’a pas suffi à inverser la tendance : ce dimanche face à Schaffhouse, le Volleyball Franches-Montagnes a subi un second revers d’affilée en quart de finale des play-off de Ligue A et se retrouve donc éliminé de la série. Les joueuses de Melanie Cina ont perdu 3-0 (25-20, 25-9 et 25-15) devant 300 spectateurs à Saignelégier. Les Jurassiennes ont fait jeu égal avec le dauphin du championnat régulier durant la moitié du premier set, portées notamment par la puissance de la Colombienne Karen Renteria, touchée à la cheville et absente lors de l’acte I. Dans le 2e set, Schaffhouse a pris le large d’entrée (8-0) et le VFM n’a jamais été en mesure de revenir (25-9). Karen Renteria a alors quitté le jeu, pas remise de sa blessure. Schaffhouse a déroulé dans le 3e set (25-15) et rejoint les demi-finales de Ligue A. Pour le VFM, place désormais aux séries de classement qui attribueront les places 5-8. Les Jurassiennes affronteront Cheseaux dans une série au meilleur des trois matches qui débutera le week-end prochain dans le canton de Vaud. /mmi

