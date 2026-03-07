Le VFM prend une option pour lutter pour l'Europe

Le Volleyball Franches-Montagnes trouve le sourire pour lancer parfaitement sa série. Les Taignonnes se sont imposés à Cheseaux 3-1 samedi à l’occasion du premier acte de la phase de classement pour les places 5 à 8. Dans le détail, elles ont remporté cette rencontre très disputée 25-21, 25-21, 14-25, 25-21. Le VFM est parfaitement entré dans son match en prenant rapidement trois points d’avance. Une avance qu’il a conservée et accentuée pour mener de sept longueurs. Les Francs-Montagnardes ont dû quelque peu lutter pour finalement remporter ce premier set 25-21. La deuxième manche a connu un scénario très similaire, avec à nouveau un léger avantage empoché dès le début par le VFM, qui l’a emportée sur le même score. Les rôles se sont alors inversés et Cheseaux a pris le dessus sur une équipe taignonne qui semblait parfois déconcentrée. Le troisième set s’est alors conclu sur un score net de 25-14 pour les locales. Heureusement, le VFM a repris ses bonnes habitudes des deux premiers jeux en profitant rapidement d’une avance de quelques points sur les Vaudoises, puis en défendant parfaitement le score pour l’emporter 25-21.

Le Volleyball Franches-Montagnes mène donc 1-0 dans cette série qui se joue au meilleur des trois matches. Il jouera le deuxième acte jeudi soir à Saignelégier pour tenter de décrocher sa place pour le prochain tour, synonyme de lutte pour une place européenne. /cra