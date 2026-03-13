Le VFM passe au bout de l’effort

Le Volleyball Franches-Montagnes a eu besoin de cinq manches pour battre Cheseaux jeudi soir ...
Le VFM jouera pour la 5e place de LNA. (Photo : Archives, Jonathan Vallat)

C’est au terme d’un match à suspense que le VFM a passé l’épaule. Jeudi soir, face à Cheseaux, les volleyeuses taignonnes sont allées au tiebreak pour remporter leur série de ce tour de classement 2-0. Le VFM a battu Cheseaux 3-2 à Saignelégier, dans le détail : 25-20, 25-22,13-25, 22-25, 15-9. Le Volleyball Franches-Montagnes défiera par la suite Lugano dans une nouvelle série au meilleur des trois matches pour la 5e place du championnat de LNA. En cas de victoire, les Jurassiennes s’ouvriraient les portes de l’Europe. /ncp


