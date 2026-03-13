C’est au terme d’un match à suspense que le VFM a passé l’épaule. Jeudi soir, face à Cheseaux, les volleyeuses taignonnes sont allées au tiebreak pour remporter leur série de ce tour de classement 2-0. Le VFM a battu Cheseaux 3-2 à Saignelégier, dans le détail : 25-20, 25-22,13-25, 22-25, 15-9. Le Volleyball Franches-Montagnes défiera par la suite Lugano dans une nouvelle série au meilleur des trois matches pour la 5e place du championnat de LNA. En cas de victoire, les Jurassiennes s’ouvriraient les portes de l’Europe. /ncp
Le VFM passe au bout de l’effort
Le Volleyball Franches-Montagnes a eu besoin de cinq manches pour battre Cheseaux jeudi soir ...
RFJ
Actualités suivantes
Impuissant face à Schaffhouse, le VFM est éliminé des play-off
Volleyball • Actualisé le 01.03.2026 - 19:30
Melanie Cina : « Schaffhouse a un jeu qui nous convient énormément »
Volleyball • Actualisé le 19.02.2026 - 10:52
Articles les plus lus
Melanie Cina : « Schaffhouse a un jeu qui nous convient énormément »
Volleyball • Actualisé le 19.02.2026 - 10:52
Impuissant face à Schaffhouse, le VFM est éliminé des play-off
Volleyball • Actualisé le 01.03.2026 - 19:30
Le VFM mise sur le retour de Romeu Filho « de manière transitoire »
Volleyball • Actualisé le 10.02.2026 - 13:10
Melanie Cina : « Schaffhouse a un jeu qui nous convient énormément »
Volleyball • Actualisé le 19.02.2026 - 10:52
Le VFM mise sur le retour de Romeu Filho « de manière transitoire »
Volleyball • Actualisé le 10.02.2026 - 13:10