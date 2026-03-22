L’Europe s’éloigne du Volleyball Franches-Montagnes

Le Volleyball Franches-Montagnes a mal entamé la dernière ligne droite de sa saison de Ligue A. Les Taignonnes se sont inclinées 3-0 à Lugano dimanche lors du 1er acte de la série au meilleur de trois matches pour la 5e place du championnat, synonyme de qualification pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Dans le détail, elles ont perdu 25-17, 26-24 et 25-18 face aux Tessinoises qu’elles n’ont encore jamais réussi à battre lors de cet exercice. La topscorer Leticia Bonardi a été la meilleure marqueuse côté jurassien avec ses 15 points. La formation de Melanie Cina n’aura donc pas le droit à l’erreur lors du 2e acte jeudi à Saignelégier. /emu