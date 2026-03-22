La deuxième garniture du Volleyball Franches-Montagnes ne jouera pas pour la promotion en Ligue B. Les Taignonnes se sont inclinées 3-1 contre Epalinges samedi à Porrentruy lors des finales du championnat de 1re ligue. Deuxièmes du groupe B à l’issue de la saison régulière, elles ont perdu 25-20, 24-26, 25-17 et 25-21 face aux premières du groupe A à l’occasion de ce Final Four. La finale pour l’ascension mettra aux prises les Vaudoises à Volley Espoirs Biel-Bienne dimanche à 18h à l’Oiselier. /emu
La réserve du VFM s’arrête au stade des demi-finales
Le Volleyball Franches-Montagnes s’est incliné 3-1 contre Epalinges samedi lors des finales ...
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