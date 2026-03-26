Héroïque, le VFM reste en vie

Quel match ! Quelle intensité ! Quelle détermination ! Le Volleyball Franches-Montagnes est allé chercher une rencontre décisive au bout du suspense. L’équipe jurassienne a battu Lugano 3-2, jeudi soir, à Saignelégier. Dans le détail, il l’a emporté 24-26, 32-34, 25-19, 25-15 et 15-13. L’énoncé du résultat résume à lui-seul la soirée palpitante que les spectateurs ont vécue à la Maurice Lacroix Arena. Les Jurassiennes ont gagné le droit de retourner outre-Gothard dimanche pour tenter d’arracher une place qualificative pour l’Europe.

Ce deuxième acte de la finale pour la 5e place de Ligue A a débouché sur une bataille haletante entre deux formations d’un niveau très proche. Le VFM en est finalement sorti vainqueur grâce à son mental d’acier. Sa montée en puissance au filet et la variété apportée à la passe auront finalement eu raison de coriaces visiteuses.





D’abord des regrets…

Si le dénouement a fait lever la foule, les deux premiers sets ont été sources de gros regrets. Bien dans son match, le VFM a pris les devants pour mener jusqu’à 16-11 dans le set initial. L’emballage final ne lui a toutefois pas réussi. Quelques erreurs individuelles lui ont été fatales dans les moments-clés, alors que les favorites tessinoises ont été d’un froid réalisme et n’ont pas commis beaucoup d’erreurs. Ce constat vaut aussi pour la deuxième manche. Alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup, Franches-Montagnes a souvent souffert au filet. Il a galvaudé trois balles de set et en a sauvé six avant de voir les visiteuses remporter également ce set.





Puis, le grand bonheur !

Loin de se décourager, le VFM a repris sa marche en avant. Il a mis les mêmes ingrédients que dans les deux sets initiaux, tout en les agrémentant d’un peu plus de justesse dans tous les secteurs du jeu, y compris au service. Et ça a payé. Franches-Montagnes a forgé son avance, porté notamment par ses Sud-Américaines Karen Renteria et Leticia Bonardi. Sa qualité à la réception a aussi facilité la distribution variée et majoritairement précise de la Polonaise Patrycja Zielinska. Au fil des points, la confiance des Jurassiennes est allée crescendo. Et le VFM a gagné la troisième manche 25-19. Les filles de Melanie Cina ont ensuite capitalisé sur cet acquis pour faire encore davantage douter les Tessinoises. Elles ont livré un quatrième set très abouti et plein d’énergie, ponctué de quelques points d’anthologie. Lugano se décomposait petit à petit. Les Franc-Montagnardes l'ont emporté 25-15 pour emmener les visiteuses dans le jeu décisif. Porté par son élan, le VFM a mené 8-1 grâce aux services de Leticia Bonardi et à la qualité de son bloc, avant de devenir fébrile et de voir les Tessinoises recoller au score. Au final, les Jurassiennes ont repris leurs esprits pour cueillir un succès teinté d’abnégation. « Je suis très fière de mon équipe. Je pense qu’on a atteint notre meilleur niveau », s’est réjouie l’entraîneure Melanie Cina. Le public était d’ailleurs debout pour saluer cette dernière de la saison dans le chef-lieu taignon et donc pour sa coach Melanie Cina et pour sa capitaine Coralie Varé qui évoluera avec la seconde garniture la saison prochaine. Que d’émotions ! Mais avant leur sortie définitive, toutes deux espèrent livrer une dernière danse endiablée pour porter le VFM vers l’Europe. /mle