Le Volleyball Franches-Montagnes termine par une défaite

Le Volleyball Franches-Montagnes ne verra pas l’Europe l’année prochaine. L’équipe taignonne a perdu 3-0 contre Lugano dans l’acte décisif de la finale pour la 5e place de Ligue A dimanche. Elle s’incline 2-1 dans cette série. Le VFM termine ainsi sa saison à la 6e place du classement. En cas de victoire contre les Tessinoises, il se serait ouvert les portes de la Coupe d’Europe la saison prochaine. Les filles de Mélanie Cina ont été dominées dans une dernière rencontre à sens unique. Dans le détail, elles se sont inclinées 25-9, 25-15, 25-19.

Développement suit. /fwo