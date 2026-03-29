Le Volleyball Franches-Montagnes termine par une défaite

Le VFM s’est incliné 3-0 contre Lugano dimanche dans l’acte III de la finale pour la 5e place ...
Le Volleyball Franches-Montagnes termine par une défaite

Le VFM s’est incliné 3-0 contre Lugano dimanche dans l’acte III de la finale pour la 5e place de Ligue A. Il perd cette série 2-1 et termine au 6e rang du classement.

Le VFM a dû s'incliner pour la dernière de leur coach Melanie Cina. (Photo : archives/Jonathan Vallat) Le VFM a dû s'incliner pour la dernière de leur coach Melanie Cina. (Photo : archives/Jonathan Vallat)

Le Volleyball Franches-Montagnes ne verra pas l’Europe l’année prochaine. L’équipe taignonne a perdu 3-0 contre Lugano dans l’acte décisif de la finale pour la 5e place de Ligue A dimanche. Elle s’incline 2-1 dans cette série. Le VFM termine ainsi sa saison à la 6e place du classement. En cas de victoire contre les Tessinoises, il se serait ouvert les portes de la Coupe d’Europe la saison prochaine. Les filles de Mélanie Cina ont été dominées dans une dernière rencontre à sens unique. Dans le détail, elles se sont inclinées 25-9, 25-15, 25-19.

Développement suit. /fwo


 

Fait partie du dossier «Volleyball Franches-Montagnes»

Rubriques du dossier
Héroïque, le VFM reste en vie

Héroïque, le VFM reste en vie

L’Europe s’éloigne du Volleyball Franches-Montagnes

L’Europe s’éloigne du Volleyball Franches-Montagnes

La réserve du VFM s’arrête au stade des demi-finales

La réserve du VFM s’arrête au stade des demi-finales

Le VFM passe au bout de l’effort

Le VFM passe au bout de l’effort

Actualités suivantes

Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse

Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 28.03.2026 - 19:18

Héroïque, le VFM reste en vie

Héroïque, le VFM reste en vie

Volleyball    Actualisé le 27.03.2026 - 09:29

L’Europe s’éloigne du Volleyball Franches-Montagnes

L’Europe s’éloigne du Volleyball Franches-Montagnes

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 21:01

La réserve du VFM s’arrête au stade des demi-finales

La réserve du VFM s’arrête au stade des demi-finales

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 11:16

Articles les plus lus

Fortunes diverses pour le volleyball jurassien

Fortunes diverses pour le volleyball jurassien

Volleyball    Actualisé le 16.03.2026 - 16:30

La réserve du VFM s’arrête au stade des demi-finales

La réserve du VFM s’arrête au stade des demi-finales

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 11:16

L’Europe s’éloigne du Volleyball Franches-Montagnes

L’Europe s’éloigne du Volleyball Franches-Montagnes

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 21:01

Héroïque, le VFM reste en vie

Héroïque, le VFM reste en vie

Volleyball    Actualisé le 27.03.2026 - 09:29

Le VFM passe au bout de l’effort

Le VFM passe au bout de l’effort

Volleyball    Actualisé le 13.03.2026 - 05:08

Fortunes diverses pour le volleyball jurassien

Fortunes diverses pour le volleyball jurassien

Volleyball    Actualisé le 16.03.2026 - 16:30

La réserve du VFM s’arrête au stade des demi-finales

La réserve du VFM s’arrête au stade des demi-finales

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 11:16

L’Europe s’éloigne du Volleyball Franches-Montagnes

L’Europe s’éloigne du Volleyball Franches-Montagnes

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 21:01

Impuissant face à Schaffhouse, le VFM est éliminé des play-off

Impuissant face à Schaffhouse, le VFM est éliminé des play-off

Volleyball    Actualisé le 01.03.2026 - 19:30

Le VFM prend une option pour lutter pour l'Europe

Le VFM prend une option pour lutter pour l'Europe

Volleyball    Actualisé le 07.03.2026 - 20:34

Le VFM passe au bout de l’effort

Le VFM passe au bout de l’effort

Volleyball    Actualisé le 13.03.2026 - 05:08

Fortunes diverses pour le volleyball jurassien

Fortunes diverses pour le volleyball jurassien

Volleyball    Actualisé le 16.03.2026 - 16:30