Deux duos suisse déjà qualifiés pour les 8es

Les quatre duos féminins suisses en lice aux Européens de Vienne prendront part à la phase à élimination directe.

Les paires Tanja Hüberli/Nina Brunner et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré sont même d'ores et déjà qualifiées pour les 8es de finale.

Sacrées sur la scène continentale dans la capitale autrichienne en 2021, Tanja Hüberli et sa partenaire Nina Brunner ont remporté la finale du groupe A en battant les Allemandes Sandra Ittlinger/Karla Borger 17-15 au troisième set. Elles ont dû effacer deux balles de match dans le tie-break.

Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré se sont elles aussi imposées en trois sets en finale du groupe H, aux dépens des Autrichiennes Dorina et Ronja Klinger. Menia Bentele et Anna Lutz ont quant à elles obtenu le droit de disputer les 16es de finale après avoir terminé au 3e rang de cette poule H.

Le duo Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder a pour sa part été battu en finale du groupe E, s'inclinant en deux sets devant les Néerlandaises Emi van Driel/Brecht Piersma. Les médaillées de bronze des JO 2021 devront donc disputer un 16e de finale.

/ATS