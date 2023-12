Hüberli/Brunner renoncent aux finales à Doha

Le duo suisse Tanja Hüberli/Nina Brunner ne participera pas aux Beach Pro Tour finals à Doha. Nina Brunner s'est blessée musculairement lors du dernier entraînement sur place.

De mercredi à samedi, les dix meilleures équipes de la saison se disputeront le titre à Doha. Chez les femmes, Nina Brunner et Tanja Hüberli se sont également qualifiées pour ce tournoi relevé de fin de saison grâce à la constance de leurs performances. Mais les deux joueuses doivent maintenant renoncer pour cause de blessure. Nina Brunner s'est blessée sur place lors du dernier entraînement.

'Je suis bien sûr déçue que mon corps ne me permette pas de jouer, car les Beach Pro Tour Finals sont un super événement. En même temps, ce n'est pas un tournoi sur lequel nous avons mis l'accent et il est plus important que je ne sois pas à nouveau absente longtemps et que notre préparation pour 2024 ne soit pas compromise sur le long terme', a déclaré la Zougoise dans un communiqué de la Fédération suisse.

/ATS