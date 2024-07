Les Suissesses dominées en finale

Anouk Vergé-Dépré et sa coéquipière Joana Mäder ont courbé l'échine en finale du tournoi Elite16 de Vienne. Le duo suisse a été battu par les Allemandes Svenja Müller et Cinja Tillmann, 21-14 21-18.

Dans le premier set, Vergé-Dépré/Mäder ont tenu le coup jusqu'à 13-15, mais dans le deuxième, elles n'ont plus gagné de point après le 18-18. La demi-finale précédente contre les Américaines Terese Cannon et Megan Kraft avait coûté beaucoup d'énergie. Après avoir perdu le premier set, les Suissesses se sont améliorées et ont remporté la partie 16-21 21-17 15-12.

/ATS