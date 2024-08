Mäder et Vergé-Dépré se séparent

Les beachvolleyeuses Joana Mäder et Anouk Vergé-Dépré vont se séparer à la fin de la saison, après avoir passé huit ans ensemble. Elles souhaitent toutefois poursuivre leurs carrières respectives.

Dans un communiqué, elles soulignent toutefois que cette séparation n'est pas due à la qualification manquée pour les JO de Paris. La paire helvétique a connu ses heures de gloire en décrochant la médaille de bronze aux JO de Toyko. Trois ans plus tard, ce fut l'immense déception avec la non-qualification pour Paris. Il faut dire que depuis son exploit de Tokyo, le duo a connu des hauts et des bas et a souvent été gêné par les blessures.

Un coût d'arrêt en 2022

Les deux beachvolleyeuses jouent ensemble depuis les JO de Rio. Elles se sont rapidement établies parmi les meilleures paires de la planète, remportant leur premier titre en 2019.

Un an après leur 3e place olympique, leur carrière commune a subi un sérieux coût d'arrêt aux championnats du monde de Rome. Joana Mäder s'est gravement blessée à l'épaule lors de la petite finale et dû observer une longue pause. Le duo s'est ensuite battu pour retrouver son meilleur niveau. Mais Mäder et Vergé-Dépré n'ont pas été en mesure de dépasser les paires Tanja Hüberli/Nina Brunner et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré dans la course à la qualification pour les JO.

Joana Mäder et Anouk Vergé-Dépré vont jouer encore trois tournois ensemble: les championnats d'Europe qui commencent mardi aux Pays-Bas, le tournoi de Hambourg et les championnats de Suisses au mois d'août à Berne.

/ATS