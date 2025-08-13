Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Déjà qualifiée pour l'Euro 2026, la Suisse a bouclé les qualifications par un succès 3-2 face à la Suède samedi à Winterthour. Les volleyeurs helvétiques terminent ainsi en tête du groupe E.

Comme lors du match aller disputé il y a un an en Suède, les Suisses ont compensé un débours de deux sets pour battre les Scandinaves. Ils se sont finalement imposés 21-25 22-25 26-24 25-17 15-9.

La jeune sélection de Juan Manuel Serramalera a fait la différence dans le 'money-time' du troisième set avant de prendre définitivement l'ascendant sur les Suédois. Cyril Kolb et Simon Maag ont été les meilleurs marqueurs du côté helvétique avec 16 points chacun.

Avec ce quatrième succès en quatre matches, la Suisse termine à la première place de son groupe devant la Suède et l'Espagne. L'Euro aura lieu du 9 au 27 septembre dans quatre pays: Italie, Finlande, Bulgarie et Roumanie.

/ATS
 

