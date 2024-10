Tanja Hüberli fera équipe avec Leona Kernen

Tanja Hüberli (32 ans) fera désormais équipe avec la jeune Bernoise Leona Kernen (19 ans), a indiqué son management. Celle-ci succède à Nina Brunner, qui a décidé de faire une pause d'un an au moins.

Hüberli-Brunner avaient obtenu la médaille de bronze cet été lors des Jeux olympiques de Paris. Leona Kernen, vice-championne du monde M21 en 2023, aura donc une lourde tâche à assumer. 'Je suis extrêmement motivée et je vais travailler au maximum de mes capacités', a déclaré la Bernoise, citée dans le communiqué. 'Je suis très reconnaissante à Tanja de me donner cette chance.'

'Leona est une jeune athlète avec beaucoup de potentiel, motivation et ambition', a pour sa part expliqué Tanja Hüberli. 'Je suis consciente que beaucoup de choses vont être nouvelles et différentes. Mais je m'en réjouis. Cette nouvelle équipe est aussi pour moi une chance de m'améliorer et de grandir', a-t-elle encore ajouté.

/ATS