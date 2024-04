Une finale au Mexique pour Tanja Hüberli et Nina Brunner

Tanja Hüberli et Nina Brunner disputeront la finale du tournoi Pro Tour de Tepic. La Schwytzoise et la Zougoise ont vraiment sorti le grand jeu sur le sable du Mexique.

Opposées en finale aux Néerlandaises Katja Stam et Raïsa Schoon, les Suissesses n'ont pas lâché un set tant en quart de finale qu'en demi-finale devant respectivement les Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson (21-15 21-19) et les Brésiliennes Carolina Salgado/Barbara Seixas (21-17 21-17). Ces deux succès probants faisaient suite à leurs trois victoires en phase de poules.

Avec ce parcours à Tepic, Tanja Hüberli et Nina Brunner ont fait un pas de plus vers la qualification pour les Jeux de Paris. On rappellera qu'elles sont à la lutte avec les duos Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré pour les deux places attribuées à la Suisse au tournoi olympique. Le verdict tombera le 10 juin prochain.

