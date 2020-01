La poste de Delémont, « grignotée » par une énorme machine

Il s’agit ni plus ni moins de la plus grosse pelle du genre en Europe : une énorme machine de 300 tonnes est en train de démolir l’ancien bâtiment de la poste de Delémont. Les mâchoires en acier de la pelle « croquent » littéralement l’acier et le béton de l’édifice. Une entreprise spécialisée a été mandatée pour ces travaux qui sont relativement délicats, puisqu’ils se situent en pleine ville. /vja