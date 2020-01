L’auteur du brigandage de Porrentruy arrêté

L’homme qui a commis un brigandage au Coop pronto de Porrentruy le 2 janvier dernier avant de prendre la fuite a été identifié et interpellé deux jours plus tard. Le Ministère public indique ce mercredi qu’il s’agit d’un trentenaire de la région, connu par les autorités pénales pour des délits moins graves. Le malfrat a été entendu par la police et la justice. Après avoir nié les faits dans un premier temps, il a finalement admis être l’auteur du brigandage face aux « preuves accablantes » récoltées suite à l’appel à témoin lancé par les forces de l’ordre. L’homme demeure actuellement en détention pour une durée indéterminée. Il encourt une peine minimale d’un an de prison.

L’instruction a également été ouverte contre sa femme pour faux témoignage et recel, puis contre son amie actuelle pour entrave à l’action pénale. L’épouse a fourni un faux alibi à son conjoint, avec qui elle est en instance de divorce. Elle se serait par ailleurs fait remettre une somme entre 250 et 400 francs provenant du butin. Quant à l’amie du malfrat, elle a fait disparaître le couteau qui a servi à menacer les vendeuses du Coop pronto. Pour rappel, personne n’avait été blessé.

Au sujet de l’autre brigandage commis le 3 janvier dans un kiosque de Delémont, l’enquête suit son court. Les deux affaires n’ont pas de lien, indique le Ministère public. /rch-comm