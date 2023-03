Vols dans des véhicules en hausse

Le Ministère public met en garde la population face à la recrudescence de vols dans des véhicules. Ces derniers jours, une trentaine de cas ont été annoncés à la police dans la Vallée de Delémont et en Ajoie. Selon un communiqué transmis lundi, des vols, accompagnés parfois de dommage à la propriété, ont été commis à Vicques, Bassecourt, Châtillon, Courtételle et enfin à Porrentruy de samedi à dimanche. Les premiers cas ont été répertoriés dans le village du Val Terbi dans la nuit de lundi à mardi. L’un des auteurs présumés a été interpellé dans la journée par la police bâloise, qui l’a remis aux forces de l’ordre jurassiennes. Trois nuits plus tard, à Bassecourt, c’est son complice qui a été arrêtés alors en compagnie d’une autre personne. C’est un habitant qui a dénoncé à la police leur comportement suspect. Ils ont été placés les trois en détention. Dans les autres communes, les malfrats n’ont pas encore été identifiés.

Le Ministère public précise que les auteurs présumés sont des requérants d’asile provenant de la région bâloise. A travers ce communiqué, la procureure Laurie Roth souhaite rappeler l’importance de ne pas laisser d’objets de valeur dans son véhicule et en appelle à la vigilance des citoyens pour dénoncer tout comportement suspect. /comm-ncp