Arrestations en série pour cambriolages et violences en Ajoie

Les forces de l’ordre ont mis la main sur trois malfrats à Porrentruy après une série de cambriolages. Deux ont été déférés devant le Tribunal des mineurs, alors qu’un autre – majeur – a été emmené devant le Ministère public pour sa mise en détention.

A l’origine de ces arrestations : quatre cambriolages qui ont été commis dans la nuit de jeudi à vendredi dans des commerces du chef-lieu ajoulot. La police et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ont été alertés, puis ont mis un dispositif en place. La brigade canine a pu interpeler les trois auteurs qui se cachaient dans un buisson aux alentours de la vieille ville. L’implication de ces requérants d’asile résidant hors canton est confirmée par le procureur Nicolas Theurillat. L’ampleur du butin n’est pas déterminée à ce stade. En début de semaine, c’est à Delémont que plusieurs cambriolages ont été perpétrés au préjudice de commerçants de l’Avenue de la Gare. L’enquête devra déterminer si les trois personnes arrêtées à Porrentruy sont en cause pour ces faits. Des analyses de traces sont en cours.





Atteinte à l’intégrité sexuelle

La justice jurassienne communique par ailleurs sur une autre affaire, survenue mercredi soir au Centre pour requérants de Bure. Deux requérants qui se trouvaient d’abord à Porrentruy ont porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une première personne, puis d’une seconde dans le bus qui les ramenaient au Centre. A leur arrivée à Bure, ils s’en sont pris physiquement aux agents de sécurité, ce qui a nécessité l’intervention de la police. Ces deux personnes ont été maintenues en détention jusqu’à ce vendredi. Elles se sont ensuite vues notifier des ordonnances pénales avant d’être renvoyées vers un centre hors du canton du Jura. /comm-rch