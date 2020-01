A la recherche de fonds pour le projet Land Art à Bonfol

Objectif : trouver 5 millions de francs. Le conseil de Fondation « Mémoire Art et Forêt – Bonfol » a été constitué. Il compte douze personnalités jurassiennes et bâloises. Dans le comité de patronage, une vingtaine de personnes ont aussi prêté leur nom. La recherche de fonds doit débuter d’ici quelques jours. La somme permettra la réalisation du projet de l’architecte Mario Botta sur le site de l’ancienne décharge. A savoir la conservation et transformation du mur porteur, la plantation d’arbres sur environ cinq hectares et, dans un second temps, la construction d’une tour de 40 mètres.

Selon l’accord conclu avec la Chimie bâloise, le conseil de Fondation a jusqu’en octobre 2021 pour trouver 2 millions de francs, afin de lancer les travaux sur le mur et la forêt. Dans le cas contraire, le site sera remis à l’état naturel aux frais de la BCi.

Une mise en valeur touristique

La mise en tourisme du site s’élève, quant à elle, à 1,2 million de francs. Il s’agit par exemple de financer l’installation d’un vélo-rail, la création d’un lieu d’accueil à la gare, ou encore le développement d’hébergement insolite, par exemple dans un wagon CJ. Ces infrastructures doivent, selon Emilie Moreau de Talentislab mandatée pour cette tâche, « prendre en compte l’expérience du visiteur dès l’arrivée dans le village ». Dans les autres volets touristiques imaginés, il y a le projet de mettre sur pied une biennale de land art, avec la présence d’artistes qui pourraient créer sur place leurs œuvres.

Le bureau Talentislab compte sur la venue d’au moins 30'000 personnes, selon une évaluation conforme aux autres activités dans la région. Dans ce cas-là, le chiffre d’affaire du site atteindrait au moins 330'000 francs et pourrait occasionner des retombées financière pour l’ensemble du canton à hauteur de 1,5 million de francs. /ncp