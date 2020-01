L’UEI à nouveau sans tête

L’UEI n’a, de nouveau, plus de chef. Nommé en octobre, le chef de service de l’urbanisme, l’équipement et l’intendance, à Porrentruy, n’a pas vu son contrat renouveler après la période d’essai. Son profil ne correspondait pas tout à fait aux attentes, selon le maire Gabriel Voirol. La trentaine de collaborateurs de l’UEI avaient déjà connu pareille situation début 2018 à la suite du congé maladie de longue durée de son prédécesseur. Depuis deux ans, la place est, pour ainsi dire, vide, sans pour autant porter à conséquence selon le maire de Porrentruy. Gabriel Voirol précise que « les chefs de secteurs assument toutes leurs responsabilités ». De plus, un coordinateur permet de lier les trois secteurs. Un ingénieur communal a aussi été engagé. Le maire indique que le « service n’est pas dans une situation d’urgence, donc les autorités vont prendre le temps de réfléchir sur le profil recherché et sur les besoins actuels ». /ncp