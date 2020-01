La poste de Cornol va se déplacer dans la boulangerie-pâtisserie du Shop des Rangiers. Le géant jaune a annoncé jeudi que les transactions postales se feront fin avril avec son partenaire de la route de Courgenay. Les prestations de la Poste devraient ainsi rester disponibles après la fermeture du guichet d’ici trois mois : dépôt et retrait de lettres et colis, paiements et retraits d’espèces. La nouvelle filiale sera opérationnelle dès le 27 avril. /comm-vja