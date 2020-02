Des moyens pour assainir les bâtiments

Le canton du Jura reconduit son programme destiné à l’assainissement énergétique des bâtiments. Un crédit de 2,8 millions de francs sera consacré à cet effet en 2020. Il s’agit d’un montant similaire à celui des deux dernières années et qui permet de subventionner plus de 250 projets. La part nette à la charge du canton du Jura se fixe à 630'000 francs. Les mesures qui visent à favoriser l’utilisation du bois-énergie ont été renforcées. Elles portent notamment sur les études de faisabilité de réseaux de chauffage à distance et sur les chauffages à bûches. Trois séances d’information publique sont prévues dans le courant du mois de mars pour présenter le programme Bâtiments 2020 du canton du Jura.

Des informations sur ce programme et les conditions d'octroi sont disponibles sur le site de la Section de l'énergie du Service du développement territorial et sur le site du Programme Bâtiments. Les demandes de subventions doivent être déposées via une plateforme internet. /comm-fco