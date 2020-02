Tempête et trains : le point

La situation du trafic ferroviaire reste difficile par endroits dans la région, suite au premier passage de la tempête Ciara. Selon les CFF, la perturbation entre Le Noirmont et Tavannes a pu être levée. En revanche, la circulation reste restreinte entre Porrentruy et Bonfol. Il faut s’attendre à des retards. Les correspondances dans le chef-lieu ajoulot ne sont pas garanties. La ligne Glovelier-La Chaux-de-Fonds est aussi perturbée. Des bus de remplacement roulent entre Glovelier et Saignelégier, puis entre Le Noirmont et La Chaux-de-Fonds. Les correspondances ne sont pas garanties. Par contre, les trains circulent selon l’horaire entre Saignelégier et Le Noimont.

Pour rappel, la ligne ferroviaire entre Moutier et Court est interrompue au moins jusqu’à mardi 8h. Un service de bus est en place. /rch-comm