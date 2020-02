« Les Verts jurassiens doivent maintenant passer des mots aux actes »

Nous l’avons appris ce dimanche, les Verts jurassiens ont changé de structure pour donner un nouvel élan à leur direction. Réunis en assemblée générale samedi soir, les membres ont opté pour une modification des statuts qui a permis de doter le parti d’une présidence. Céline Robert-Charrue Linder (Delémont) et Pauline Godat (Le Bémont) ont dans la foulée été nommés coprésidentes des Verts. Les écologistes ont également créé un bureau politique composé de douze membres : sept femmes et cinq hommes. Cette organisation revue doit donner une meilleure visibilité au parti et lui permettre de mieux se projeter vers les échéances futures. /rch

Pour faire le point sur cette direction nouvelle, RFJ a reçu en direct ce lundi la coprésidente des Verts jurassiens, Céline Robert-Charrue Linder. Entretien :