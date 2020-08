Les Verts jurassiens pour l’éolien et la géothermie

Les Verts jurassiens s’engagent, par ailleurs, en faveur d’un plan en trois phases sur les énergies. Le document soutient une diminution importante et rapide de la consommation d’énergie, la promotion des énergies renouvelables et produites localement ainsi que leur prise en charge par les collectivités publiques et, enfin, une communication intensifiée et transparente envers la population. Le parti écologiste se positionne aussi en faveur d’une sortie totale des énergies fossiles et va ainsi plus loin que la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. /comm-fco