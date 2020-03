PDC Jura : le regard de l’ancien et du jeune

La défaite du PDC Jura ce dimanche lors de l’élection partielle au Gouvernement fait réagir au sein du parti. L’heure est à la remise en question après la perte du deuxième siège démocrate-chrétien, une première dans l’histoire du canton. Nous avons demandé une analyse à un ancien et à un jeune du PDC.

Père fondateur du Jura, François Lachat évoque aujourd’hui une usure du pouvoir. Il estime aussi que la gauche a su s’unir, contrairement au centre et à la droite. L’ancien ministre et conseiller national pense par ailleurs qu’une élection partielle est un champ de mines, délicate et dangereuse à négocier. Pour autant,se montre critique à l’égard du PDC :