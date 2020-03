Chantal Gerber entre au Conseil municipal de Porrentruy

Le Parti socialiste de Porrentruy tient la remplaçante de Rosalie Beuret Siess au Conseil municipal. Chantal Gerber a accepté d’entrer à l’exécutif bruntrutain pour succéder à la nouvelle ministre du Gouvernement jurassien. Âgée de 51 ans, Chantal Gerber siège au Conseil de ville depuis 2013. Elle est également enseignante en histoire et sciences humaines à l’Ecole de culture générale et à l’Ecole des Métiers de la santé et du social.

Du côté du Parlement jurassien, François-Xavier Migy, de Coeuve, devient député-suppléant après la démission de Rosalie Beuret Siess. /rch-comm