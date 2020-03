L’UniNE prend des mesures contre le coronavirus

L’Université de Neuchâtel lutte contre la propagation du coronavirus. Elle a annoncé vendredi dernier à ses étudiants que tous les cours sont maintenus, selon les directives cantonales et fédérales. Depuis lundi cependant, certains cours sont enregistrés et mis à la disposition des étudiants sur la plateforme électronique de partage des cours (Moodle). Deux objectifs à cela : le premier est d’offrir au corps estudiantin une alternative à l’obligation de se rendre sur place avec les risques que cela comporte. Le second est de se préparer à une montée en puissance du virus et de pouvoir donner un maximum de cours en cas de quarantaine ou de fermeture de l’UniNe par les autorités sanitaires.



Une solution encore partielle puisque seules 22 salles sont équipées du système d’enregistrement. L’Université tente de déplacer un maximum de cours dans ces salles, mais est consciente qu’elle ne pourra pas relocaliser la totalité des enseignements.