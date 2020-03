Sensibiliser à certains gestes du quotidien qui polluent

Plusieurs produits du quotidien ont des effets néfastes sur nos ressources en eau potable et sur l’écosystème aquatique. C’est ce que souligne une motion déposée récemment au Parlement jurassien par la députée du PCSI Géraldine Beuchat. L’habitante de Glovelier demande au Gouvernement de mettre en place une campagne de sensibilisation auprès de la population pour rappeler les bonnes pratiques dans l’usage de produits qui contiennent des micropolluants. En effet, selon elle, le savon, les cosmétiques, les produits de nettoyage ou encore les médicaments finissent souvent dans les rivières et les lacs. Ils ont ainsi également un impact sur nos ressources en eau potable et sur l’écosystème aquatique. Toujours d’après la députée, chaque personne peut se mobiliser. /mle