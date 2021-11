Le PCSI veut redessiner le Jura

Réduire les intermédiaires dans les processus de décision

Un Jura à six communes au plus, c’est aussi une tendance à la professionnalisation des administrations et des élus dont le nombre se trouverait réduit alors que les candidats se font justement de plus en plus rares. Pour le maire de Delémont Damien Chappuis, le système gagnerait surtout en efficacité, exemple vadais à l’appui. « Prenez des sociétés telles qu’Innodel, des institutions telles que l’agglomération, le SEDE (Syndicat pour l’assainissement des eaux Delémont et environs), le SEOD (Syndicat de gestion des déchets de Delémont en environs) et j’en passe. Il y a de plus en plus d’allers-retours entre les membres de ces organisations et leurs exécutifs politiques respectifs pour prendre des décisions. Cela prend du temps. A l'échelle supérieure, quand le canton veut rentrer en contact avec l’ensemble des communes, ce sont des contacts avec 53 d’entre elles ! Donc un Jura entre trois et six communes gagnera en efficacité », esquisse l’ancien député.