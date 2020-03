Limitation de l’offre de transports publics dès jeudi

Les bus et les trains ne circuleront plus selon l’horaire habituel dès jeudi dans la région et dans tout le pays. Les entreprises de transports suisses réduisent l’offre sur ordre des CFF et de CarPostal, en accord avec l’Office fédéral des transports.

La demande en transports a déjà diminué de plus de 50% au niveau national, en raison de la pandémie de coronavirus. Les entreprises de transports s’attendent aussi à rencontrer des problèmes de main d’œuvre. Les voyageurs pourraient faire face à des ruptures de correspondance, des retards et des annulations.







Cadence réduite



Les trains du trafic grandes lignes circuleront progressivement toutes les heures au lieu de toutes les 30 minutes dès jeudi en Suisse. Les premières et dernières relations de la journée ne seront pas concernées par ces restrictions. Dans la région, deux à trois trains par jour seront supprimés entre Bâle et Delémont.



Concernant le trafic international, l’offre sera considérablement réduite. Les trains s’arrêteront aux frontières. C’est notamment le cas pour les ICE vers l’Allemagne et les TGV Lyria qui termineront leur course à Bâle.

Dans la région, les Noctambus ne circuleront plus dès vendredi soir. La mise en place d'une cadence réduite pour les autres transports publics se fera dès la semaine prochaine. Les lignes des Chemins de fer du Jura sont également concernées par ces changements de cadence. Certaines navettes entre Saignelégier et La Chaux-de-Fonds seront supprimées. Les trains régionaux transfrontaliers, comme la ligne Delémont-Meroux, circuleront normalement, sous réserve d’autres décisions prises par les autorités françaises.







Déplacements impératifs uniquement



Ces mesures s’appliqueront dès jeudi et jusqu’à nouvel avis. C’est la première fois qu’un horaire est adapté de manière si drastique et si rapidement, expliquent les CFF et CarPostal. Ils rappellent que les voyageurs qui doivent impérativement se déplacer sont appelés à consulter l’horaire en ligne avant chaque course ainsi qu’à acheter les titres de transport par voie électronique et à respecter les règles d’hygiène en vigueur. Ils précisent encore que la fréquentation a déjà largement diminué, ce qui permet de respecter la distance sociale recommandée. /mmi-comm