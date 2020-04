Le rapport scientifique favorable au projet de géothermie à Haute-Sorne

Le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne recevrait l’aval du service sismologique suisse (SED). C’est ce que nous apprend le Matin Dimanche qui dit avoir pu se procurer le rapport du SED, commandé par le Canton du Jura. Le journal détaille les conclusions de l’étude qui semblent largement favorables au projet du promoteur Géo-Energie Suisse (GES) et cite les experts du SED : « En tenant compte des conditions imposées par le Canton du Jura, le concept d’évaluation et de gestion des risques pour le projet de Haute-Sorne présenté par GES est solide et n’a pas besoin d’être fondamentalement modifié à la lumière du séisme de Pohang. »

Selon les experts, qui suggèrent que les promoteurs puissent effectuer la première phase du forage, la phase exploratoire ne présente qu’un risque sismique minimal, bien en deçà des critères définis par le canton. L’attribution du permis pour la deuxième phase dépendra des résultats obtenus lors de cette première étape. /tna