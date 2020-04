Delémont’BD s’organisera hors les murs

Delémont’BD se voit contraint d’innover, pour 2020. En raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, la manifestation culturelle ne pourra pas s’organiser comme prévu en juin prochain. Elle reporte sa 6e édition à 2021, et a décidé de la remplacer cette année par un projet créatif inédit. Des bédéistes suisses romands auront l’occasion de montrer leur travail sur des murs et panneaux dans différentes villes de Suisse romande, dont Bienne ou encore Neuchâtel. Le projet est ainsi nommé « Delémont’BD HORS LES MURS », et tient à mettre en avant la création de BD dans le pays.

Le festival entend pour l’heure maintenir ses prix Delémont’BD 2020 du meilleur album de bande dessinée suisse et de la meilleure première oeuvre suisse de bande dessinée. Les sélections et remises seront toutefois ajournées. Un programme ponctuel de médiation scolaire et publique autour de la BD pourrait aussi être mis en place à Delémont à l’automne prochain. /comm-cto