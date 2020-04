Le PLRJ s’investit pour l’économie locale

Le PLRJ emboîte le pas au Gouvernement jurassien. Selon un communiqué diffusé vendredi matin, le Parti libéral-radical jurassien « soutient les démarches » de l’exécutif cantonal auprès de la Confédération « afin de garantir l’effet rétroactif sur les demandes de RHT pour les entreprises et les commerces qui ont eu l’obligation de ferme le 16 mars ». Le groupe souligne que certaines entités ont mis quelques jours avant d’envoyer des demandes de chômage partiel au Service de l’Economie, à cause de la charge administrative. Le PLRJ annonce qu’il déposera une intervention auprès du Parti libéral-radical suisse pour que ses représentants à Berne interviennent auprès du Conseil fédéral. Pour clore son communiqué, le PLRJ souligne que les indépendants et les PME sont « l’épine dorsale de l’économie jurassienne ». /comm-mle