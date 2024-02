Martin Braichet à la présidence du PLRJ

Le Parti libéral-radical jurassien a trouvé « la perle rare ». Martin Braichet a été élu président du PLRJ mercredi soir à Miécourt lors d’une assemblée générale. Ce Vadais de 35 ans prend la tête du parti après quatre ans d’intérim à la présidence assuré par Gabriel Voirol. Martin Braichet « est au sommet du pic cognitif, au maximum de son activité », selon le communiqué du PLRJ transmis jeudi matin. Pour le Parti libéral-radical jurassien, son nouveau président « coche toutes les cases pour assumer cette fonction ».

L’habitant de Montavon, cadre dans une entreprise et père de famille, entend notamment replacer le parti au cœur de la politique jurassienne après les mauvais résultats enregistrés l’an dernier lors des élections fédérales. « La situation dans laquelle se trouve le parti est compliquée et la tâche sera ardue », ne cache pas Martin Braichet. Le nouveau président pourra s’appuyer sur neuf personnes dans le comité du PLRJ : Jacques Gerber, Gabriel Voirol, Irène Donzé, Pascal Beuret, Nicolas Kocher, Anael Lovis, Maëlle Wenger, Eric Gerber et Julien Lallau. /comm-alr-msc