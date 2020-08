Le PLRJ a reçu la visite d’Ignazio Cassis

Outre la présence du Conseiller fédéral, le PLRJ a donc fait part de ses ambitions pour les élections cantonales à venir. « L’objectif est de maintenir ou de renforcer notre présence au Parlement, puis de conserver notre siège au Gouvernement. Le parti est là et il en veut », a déclaré Irène Donzé, membre du comité directeur. Les libéraux-radicaux mèneront la campagne avec le slogan « Avancer ensemble ». Quant au ministre sortant Jaques Gerber, il a affirmé qu’il n’était pas évident de vouloir rempiler face à l’ampleur de la tâche, mais que la satisfaction et le plaisir d’exercer l’avaient emporté. « La gestion de la crise sanitaire et de la crise économique sera encore le gros défi des prochaines années », a-t-il déclaré. /rch