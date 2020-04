Porrentruy fait un premier bilan de la situation sanitaire

Les Bruntrutains ont été disciplinés. La commune de Porrentruy et l’organisme communal en cas de catastrophe (OrCoC) écrivent ce mercredi que seulement 33 infractions à l’interdiction de se rassembler ont été constatées en ville depuis le début des mesures de semi-confinement. Ils rappellent qu’il est toujours possible d’accéder aux parcs publics et aux jardins ouvriers si les règles d’hygiène de la Confédération sont respectées.



Par ailleurs, la commune a fait le point sur son Réseau municipal de solidarité. À ce jour, 445 listes de courses et de livraisons de produits de première nécessité ont été assurées. Dans son communiqué, la commune tient à rapeller aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes vulnérables qu'il leur faut impérativement rester à la maison.



L’exécutif de Porrentruy souligne que le numéro de contact de l’administration (032 465 77 77) reste accessible 7 jours sur 7, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30). /comm-vja