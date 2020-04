Le SIAMS s'ouvre en ligne

Le SIAMS aurait dû ouvrir ses portes ce mardi matin au Forum de l'Arc de Moutier. Le grand salon de la microtechnique attendait plus de 400 exposants. Il a été annulé en raison du coronavirus et reporté à l'automne prochain. Ses organisateurs ont toutefois souhaité offrir une vitrine aux participants en proposant un SIAMS virtuel. Depuis mardi matin et jusqu'à vendredi, une soixantaine d'exposants diffusent des vidéos de 20 minutes sur le site du SIAMS. L'occasion pour eux de parler de leur entreprise et de leurs produits. DC Swiss, à Malleray, est active dans le domaine de la technologie de coupe des filetages. Martin Künzi, l'un de ses responsables, salue l'idée d'un salon virtuel :