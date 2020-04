Examens de maturité, reprise de l'école obligatoire: le point dans le Jura

Annulation des examens finaux pour les lycées et écoles de culture générale et réouverture des écoles obligatoires le 11 mai : les calendriers scolaires sont largement chamboulés en raison de la pandémie de coronavirus. Le ministre jurassien de la formation Martial Courtet était l’invité du Journal de 12h15 sur RFJ pour faire le point sur ces différentes questions qui préoccupent élèves, étudiants, parents et enseignants.





Pas d’examen de maturité

Les lycéens devraient être dispensés d’examens de maturité cette année. La Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a transmis mardi sa volonté d’annuler les examens oraux, alors que les cours sont suspendus depuis mi-mars. Elle souhaite laisser libre choix aux cantons d’organiser ou non les examens écrits. Le Conseil fédéral en décidera en dernier recours.

Martial Courtet a défendu l’annulation de tous les examens finaux dans les lycées et écoles de culture générale auprès de la CDIP. Une « décision pragmatique », selon lui. La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin devrait s’accorder sur cette décision ce mercredi soir. L'évaluation des étudiants sera « basée essentiellement sur le premier semestre », a annoncé le ministre de la formation. « Des épreuves de rattrapage sont envisagées pour les étudiants en situation d’échec », précise-t-il.