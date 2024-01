Le canton du Jura veut « agir » et lancer « un signal fort » dans sa lutte contre les violences à l’école. Ce sont les termes utilisés sur RFJ par le ministre de la formation Martial Courtet en réaction à la mise au concours par le Service de l’enseignement de plusieurs postes de travailleur social pour un taux total de 300%. Cette mesure, qui coûtera 300'000 francs par an au canton, était dans les tuyaux depuis un certain temps, mais n’avait pas été mise en œuvre pour des questions budgétaires, d’autres dossiers ayant été priorisés tels que le développement du numérique ou la pédagogie spécialisée.





Un soutien primordial pour les enseignants

Aujourd’hui, deux travailleurs sociaux sont déjà actifs dans notre région, à hauteur de 70% chacun. Mais tous deux sont déjà très occupés par des enfants aux comportements inadéquats à Delémont. Ils ne parviennent donc que très rarement à quitter la capitale jurassienne. Ces futurs engagements visent donc à combler un manque, car la violence « est toujours présente » dans les écoles jurassiennes, selon Martial Courtet. Les travailleurs sociaux seront aussi appelés à faire de la prévention, ce qu’ils n’ont pas le temps de faire aujourd’hui. Le ministre de l’éducation souligne le travail conséquent mené par les enseignants mais « il est temps d’agir autrement avec des professionnels », d’après lui, insistant sur le fait que « ce n’est pas aux enseignants de gérer des cas problématiques et de violence ».





N’a-t-on pas trop attendu ?

Cette nouvelle mesure pour lutter contre la violence dans les écoles arrive alors que plusieurs cas de violence ont déjà fait surface dans les écoles jurassiennes. Le ministre refuse toutefois de parler de réaction tardive de la part de nos autorités, sachant que d’autres mesures ont déjà été prises, telles que les classes relais, la hausse du nombre d’heures accordées à la médiation et la nomination de responsables dans les écoles secondaires, là où les principaux problèmes surviennent. « On apporte aujourd’hui une mesure complémentaire pour répondre à des situations critiques pour les enseignants et les parents », conclut le ministre, qui ajoute encore que les nouveaux travailleurs sociaux entreront en fonction au plus vite. /mle