De nouveaux locataires pour le troisième étage de Strate-J

Des unités de l’administration cantonale sont actuellement dans les cartons. Le Département de la formation, de la culture et des sports, le Service de l’enseignement, le Service de la formation postobligatoire et la déléguée à l’égalité déménagent cette semaine au troisième étage de Strate-J, à Delémont. La majorité de ces unités occupait jusqu’ici des locaux à Morépont. Le fait de déménager dans un site qui accueille plusieurs hautes écoles permettra de nombreuses synergies selon le ministre de la formation. « Ce sont vraiment des contacts privilégiés qui sont importants. Tout ce réseau tertiaire est vraiment à encourager et à développer », souligne Martial Courtet.

L’occupation du troisième étage de Strate-J a beaucoup fait parler ces dernières années. La cellule Covid a notamment occupé temporairement ces locaux. Aujourd’hui, si la solution actuelle n’est pas forcément définitive, les unités administratives « sont là pour un certain temps », explique le ministre de la formation. « On part quand même dans un horizon temps de moyen terme », ajoute-t-il. Martial Courtet rappelle que le reste du troisième étage sera occupé par le nouveau Bachelor en physiothérapie de la Haute École Arc.