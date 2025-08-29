Une personne reconnaît des irrégularités dans la liste de Martial Courtet

Le Ministère public jurassien informe qu’une personne s’est dénoncée comme étant à l’origine ...
Une personne reconnaît des irrégularités dans la liste de Martial Courtet

Le Ministère public jurassien informe qu’une personne s’est dénoncée comme étant à l’origine d’irrégularités sur 11 signatures. L’enquête pénale se poursuit.

Le Ministère public poursuit ses investigations pour vérifier les propos de la personne s'étant dénoncée.

L’hypothèse d’une irrégularité dans la liste de parrainage du candidat Martial Courtet semble se confirmer selon les dernières informations transmises ce vendredi par la justice jurassienne. Le Ministère public annonce qu’une personne s’est dénoncée comme étant « à l’origine des irrégularités faisant l’objet de l’instruction ouverte ». Ce mardi, le Ministère public s’est saisi d’une enquête pour fraude électorale après des soupçons jetés par le média satirique « La Torche » qui faisait état de « 10 à 11 signatures ayant exactement le même style » sur la liste du ministre sortant, candidat indépendant aux prochaines élections cantonales après avoir été écarté par son parti


La thèse de « l'ignorance de certaines exigences » privilègiée 

La justice jurassienne confirme que « 11 signatures sur la liste de parrainage sont concernées », mais semble écarter la piste d’une tricherie sciemment orchestrée. « Il ressort des premières investigations que ces irrégularités semblent davantage avoir été commises en raison de l’ignorance de certaines exigences dans la récolte de signatures que d’une volonté de falsifier la liste de parrainage », avance le Ministère public qui poursuit ses investigations, notamment aux fins de vérifier les propos de la personne qui s’est dénoncée. /comm-jpi


