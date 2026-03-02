La sortie littéraire signée Maëlle Rérat

Comme tous les premiers lundis du mois, « Le Café des arts » fait la part belle à la littérature. Et cette semaine, c’était la première œuvre d’une artiste jurassienne qui était à l’honneur. Celle de Maëlle Rérat. Il s’agit d’un recueil de 31 poèmes, intitulé « Saisir le vol d’une hirondelle » sorti le 13 février aux Editions d’en bas. Une œuvre qui entremêle la poésie du quotidien, les engagements de jeunesse et la recherche de sens. « Il y a énormément de questionnements face au monde. Plusieurs poèmes abordent des destins d’êtres meurtris par la vie, mais aussi de l’émerveillement face à la nature. Ce sont des poèmes qui interrogent le monde dans ses vices comme dans sa splendeur », explique l’auteure. /lge