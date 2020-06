La piscine sera ouverte une demi-heure de plus à Porrentruy

Il sera possible de se baigner un peu plus tard à la piscine de Porrentruy. Le Conseil municipal a décidé lundi d’étendre les horaires d’ouverture d’une demi-heure jusqu’à la fermeture en septembre. Il souhaite donner la possibilité aux utilisateurs de profiter un peu plus des infrastructures durant cette saison particulière, où l’ouverture a été repoussée de presque un mois en raison du coronavirus. Il était initialement prévu que la piscine extérieure ferme à 19h30 jusqu’à fin juin, puis à 20h jusqu’à la fin de la saison. /comm-emu